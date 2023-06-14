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НовостиПроисшествия14 июня 2023 8:20

В Сыктывкаре неадекватный мужчина провоцировал людей на драку

При задержании он оказал сопротивление
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

В одном из увеселительных заведений Сыктывкара сработала тревожная кнопка. На место инцидента направились росгвардейцы.

В пресс-службе ведомства рассказали, что 23-летний пьяный мужчина вел себя крайне агрессивно, устраивал конфликты с персоналом заведения, а также провоцировал на драку посетителей.

При задержании дебошир оказал сопротивление. Росгвардейцам пришлось применить спецсредства и физическую силу.

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