В Сыктывкаре неадекватный мужчина провоцировал людей на драку

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В одном из увеселительных заведений Сыктывкара сработала тревожная кнопка. На место инцидента направились росгвардейцы.

В пресс-службе ведомства рассказали, что 23-летний пьяный мужчина вел себя крайне агрессивно, устраивал конфликты с персоналом заведения, а также провоцировал на драку посетителей.

При задержании дебошир оказал сопротивление. Росгвардейцам пришлось применить спецсредства и физическую силу.

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