В Сыктывкаре неадекватный мужчина провоцировал людей на драку

Фото: Pixabay.
В одном из увеселительных заведений Сыктывкара сработала тревожная кнопка. На место инцидента направились росгвардейцы.
В пресс-службе ведомства рассказали, что 23-летний пьяный мужчина вел себя крайне агрессивно, устраивал конфликты с персоналом заведения, а также провоцировал на драку посетителей.
При задержании дебошир оказал сопротивление. Росгвардейцам пришлось применить спецсредства и физическую силу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
С июня в Коми некоторые виды протезов можно получать по электронному сертификату (подробнее)