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НовостиПроисшествия14 июня 2023 9:20

Появились подробности ДТП с участием автобуса под Сыктывкаром

Авария произошла по вине автоледи
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД по Коми.

Фото: ГИБДД по Коми.

Вчера, 13 июня, под Сыктывкаром столкнулись пассажирский автобус, следовавший по 25 маршруту, и автомобиль Mitsubishi Colt. Подробности аварии рассказали в пресс-службе ГИБДД по Коми.

ДТП произошло около дома №31 по улице Трактовой. Виновницей ДТП оказалась 59-летняя водитель легковушки. Женщина не справилась с управлением при повороте направо и допустила столкновение с автобусом.

В результате аварии пострадали водитель иномарки и ее 64-летний пассажир. Женщину госпитализировали с автотравмой и ушибом грудной клетки, а мужчине госпитализация не потребовалась.

Известно, что ранее виновница ДТП привлекалась к ответственности за нарушение ПДД всего два раза.

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