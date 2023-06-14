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НовостиПроисшествия14 июня 2023 10:20

В Коми мужчина несколько раз ударил должника молотком по голове

Суд вынес приговор
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

46-летний ранее судимый житель Эжвы пытался вернуть долг для друга при помощи молотка. Мужчину приговорили к 6 годам заключения. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима, рассказали в пресс-службе местной прокуратуры.

Вопиющий случай произошел в марте текущего года. Подсудимый решил помочь другу вернуть долг в размере 4 тысяч рублей от потерпевшего. Он вооружился молотком, пошел к должнику и нанес более четырех ударов металлическим предметом по голове.

Свою вину подсудимый признал. Он раскаялся в содеянном и принес потерпевшему извинения.

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