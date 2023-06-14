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НовостиОбщество14 июня 2023 10:50

По доступности приобретения жилья Коми вошла в ТОП-10 регионов

Она заняла 9 место
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

По доступности приобретения жилья Республика Коми вошла в ТОП-10 регионов РФ. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Лидирующую позицию по доступности жилья занял Ненецкий автономный округ. Следом идут Магаданская область и ЯНАО. Аутсайдерами являются Севастополь, Кабардино-Балкария и Крым.

Республика Коми заняла девятую строчку рейтинга. В среднем семье потребуется 4,5 года для накопления на жилье. Средняя стоимость квартиры в регионе площадью 60 квадратных метров составляет 4,8 млн рублей.

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