По доступности приобретения жилья Коми вошла в ТОП-10 регионов

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По доступности приобретения жилья Республика Коми вошла в ТОП-10 регионов РФ. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Лидирующую позицию по доступности жилья занял Ненецкий автономный округ. Следом идут Магаданская область и ЯНАО. Аутсайдерами являются Севастополь, Кабардино-Балкария и Крым.

Республика Коми заняла девятую строчку рейтинга. В среднем семье потребуется 4,5 года для накопления на жилье. Средняя стоимость квартиры в регионе площадью 60 квадратных метров составляет 4,8 млн рублей.

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