Александр Хамицевич остался председателем Верховного суда Коми

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Хамицевича председателем Верховного суда Республики Коми.
В данной должности судья с января 2017 года. Срок его полномочий составит 6 лет.
Этим же указом судьей Арбитражного суда Коми стал Александр Селезнев.
Судьей Верховного суда Коми будет Ирина Мишарина.
В Эжвинском районном суде судьей назначен Евгений Синьчугов, в Сыктывкарском городском суде - Ирина Игушева.
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