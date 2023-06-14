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НовостиОбщество14 июня 2023 11:20

Александр Хамицевич остался председателем Верховного суда Коми

Срок его полномочий составит 6 лет
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Хамицевича председателем Верховного суда Республики Коми.

В данной должности судья с января 2017 года. Срок его полномочий составит 6 лет.

Этим же указом судьей Арбитражного суда Коми стал Александр Селезнев.

Судьей Верховного суда Коми будет Ирина Мишарина.

В Эжвинском районном суде судьей назначен Евгений Синьчугов, в Сыктывкарском городском суде - Ирина Игушева.

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