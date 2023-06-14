Житель Коми отправился в тюрьму за то, что не прошел курс лечения от наркомании

Фото: Нина Юшкова.

Суд вынес приговор 37-летнему жителю Ухты за приобретение наркотических веществ без цели сбыта. Его приговорили к 5 годам лишения свободы.

Подсудимый заказал в Интернете у неустановленного лица крупную партию наркотиков для личного потребления. Его задержали полицейские при попытке получения запрещенных веществ из тайника-закладки.

Ранее мужчина был судим за аналогичное преступление. Тогда его обязали пройти лечение от наркомании, но он этого не сделал.

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