Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июня 2023 12:20

В Сыктывкаре 26-летнего жителя Сыктывкара обвиняют в реабилитации нацизма

В ходе расследования обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре 26-летний сыктывкарец потушил пламя мемориала «Вечная слава». Инцидент произошел в апреле этого года.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Коми, в момент преступления молодой человек был пьян. Во время допроса сыктывкарец свою вину признал и раскаялся, однако избежать уголовного преследования ему не удалось.

- Следственным отделом по Сыктывкару СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя, обвиняемого в публичном осквернении символов воинского славы России, оскорблении памяти защитников Отечества (ч.3 ст.354.1 УК РФ). Следователем собраны доказательства, что позволило уголовное дело передать прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителя Коми оштрафовали за реабилитацию нацизма и отобрали ноутбук (подробности)