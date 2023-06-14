В Сыктывкаре 26-летнего жителя Сыктывкара обвиняют в реабилитации нацизма

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре 26-летний сыктывкарец потушил пламя мемориала «Вечная слава». Инцидент произошел в апреле этого года.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Коми, в момент преступления молодой человек был пьян. Во время допроса сыктывкарец свою вину признал и раскаялся, однако избежать уголовного преследования ему не удалось.

- Следственным отделом по Сыктывкару СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя, обвиняемого в публичном осквернении символов воинского славы России, оскорблении памяти защитников Отечества (ч.3 ст.354.1 УК РФ). Следователем собраны доказательства, что позволило уголовное дело передать прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителя Коми оштрафовали за реабилитацию нацизма и отобрали ноутбук (подробности)