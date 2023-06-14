Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре 32-летний мужчина обвиняется в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Коми.

По данным ведомства, зимой этого года на улице Пушкина между двумя компаниями произошел конфликт. Обвиняемый пришел на место инцидента после звонка своей знакомой, которая попросила помочь. Не разобравшись в произошедшем, мужчина сразу же напал на 42-летнего горожанина и ударил его ножом в голову и грудь. С тяжелыми травмами мужчина был госпитализирован.

Известно, что в момент преступления обвиняемый был пьян.

- Следователем собрана доказательственная база, и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - заключили в СК.

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