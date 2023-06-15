В Ухте арестовали виновника массового ДТП пьяного водителя

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В Ухте возбудили уголовное дело в отношении пьяного водителя, по вине которого произошло массовое ДТП на проспекте Ленина. Об этом сообщили в МВД Коми. По предоставленным данным, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Проверка ведомства показала, что ранее нарушителя неоднократно привлекали к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом в виде. В 2022 году его лишили права управления. В настоящий момент избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Массовая авария произошла 11 июня, когда 23-летний мужчина за рулем машины «Лада Приора» в пьяном состоянии не справился с управлением на проспекте Ленина и врезался в микроавтобус, протаранив два припаркованных рядом автомобиля.

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