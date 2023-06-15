«Если хочешь лежать рядом с убитой, то звони»: житель Коми угрожал расправой свидетелю убийства

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В Усть-Куломе осудили местного жителя за угрозу убийством своему знакомому, который хотел позвонить в скорую с сообщением о том, что тот лишил жизни свою знакомую. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

По предоставленным данным, мужчина находился на летней кухне вместе с потерпевшим и угрожал ему, заявив: «Если хочешь лежать рядом с убитой, то звони». При этом он демонстрировал нож.

До этого убитая находилась вместе с ними и пропала из виду. Потерпевший вышел в туалет и увидел, что женщина лежала в крови и умирала. Тогда он забежал на летнюю кухню и хотел позвонить в скорую помощь, что ему не позволил сделать фигурант уголовного дела.

Суд назначил обвиняемому за угрозу убийством 300 часов обязательных работ, а за убийство девять лет и семь месяцев заключение в колонии строгого режима с ограничением свободы на год.

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