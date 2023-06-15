Ремонт трех школ в районе Коми завершат к началу учебного года

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И.о. министра образования и науки Коми Наталья Якимова сообщила о том, как идет реконструкция трех школ в Корткеросском районе. По предоставленным данным, ремонт завершат к началу учебного года.

Уточняется, что речь идет о школах в поселках Подтыбок, Подъельск и Приозерный. Учреждения стали частью программы «Модернизация школьных систем образования».

— Пообщались с подрядчиками, обсудили проблемные моменты и графики выполнения работ. Наша совместная задача - завершить ремонты до начала нового учебного года, — отметила она.

В настоящий момент ремонт проходит также в школах Ухты, Сыктывкара, Троицко-Печорского, Усть-Цилемского районов, а также в Воркуте.

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