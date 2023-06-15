Спасатели в Сосногорске ищут енота-полоскуна, который совершил побег по вентиляции

Иллюстративное фото. Фото: Иван МАКЕЕВ

В пятиэтажке Сосногорска енот-полоскун попал в вентиляционную шахту. По сообщению ИА «Комиинформ», это произошло 12 июня в квартире на первом этаже МКД. Зверь юркнул в вентиляцию под потолком туалета, как хозяйка заметила пропажу, она попросила помощи у ухтинского аварийно-спасательного отряда «Спас-Коми».

Спасатели осмотрели вентиляционную шахту, применив видеоаппаратуру, но енота не обнаружили. Его хотели найти в других квартирах по стояку, но не все хозяева были дома. Бедолага до сих пор не пойман.

Специалисты сделали выводы, что енот-полоскун мог обосноваться либо в пустых квартирах, либо выбежал на улицу.

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