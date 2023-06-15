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НовостиПроисшествия15 июня 2023 6:19

В Сыктывкаре Renault сбил 9-летнего мальчика

Авария произошла на улице Интернациональной
Источник:kp.ru
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 14 июня, в Сыктывкаре Renault Duster сбил девятилетнего ребенка. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 14.10. 63-летний мужчина ехал за рулем Renault по улице Интернациональной в сторону Энгельса. Напротив дома №32 иномарка сбила ребенка. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавший получил ушиб и ссадину локтя, а также травму голеностопного сустава. Мальчика увезли в больницу. Ребенок находился без сопровождения взрослых.

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