В Сыктывкаре Renault сбил 9-летнего мальчика

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 14 июня, в Сыктывкаре Renault Duster сбил девятилетнего ребенка. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 14.10. 63-летний мужчина ехал за рулем Renault по улице Интернациональной в сторону Энгельса. Напротив дома №32 иномарка сбила ребенка. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавший получил ушиб и ссадину локтя, а также травму голеностопного сустава. Мальчика увезли в больницу. Ребенок находился без сопровождения взрослых.

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