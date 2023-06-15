В Сыктывкаре грузовик задним ходом сбил 95-летнюю женщину

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 14 июня, в Сыктывкаре грузовик ГАЗ-27471 задним ходом сбил 95-летнюю женщину. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 13.40 на улице Морозова. 37-летний мужчина ехал задним ходом за рулем «Газели» по двору дома №171. Водитель сбил женщину, которая находилась сзади машины. В результате ДТП пострадавшая получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Госпитализация женщине не потребовалась.

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