Жительница Коми похитила золотые украшения под предлогом гадания

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51-летняя женщина в Выльгорте украла золотые украшения под предлогом гадания. Ее приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, рассказали в пресс-службе судов Коми.

Ранее судимая женщина, находившаяся в нетрезвом виде, провела для потерпевшей сеанс гадания. Для этого ей потребовались ее ювелирные украшения.

Во время сеанса злоумышленница выбежала из дома с золотым крестиком и цепочкой в руках. Сумма ущерба составила 18 тысяч рублей.

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