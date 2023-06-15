Жительница Коми похитила золотые украшения под предлогом гадания

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51-летняя женщина в Выльгорте украла золотые украшения под предлогом гадания. Ее приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, рассказали в пресс-службе судов Коми.
Ранее судимая женщина, находившаяся в нетрезвом виде, провела для потерпевшей сеанс гадания. Для этого ей потребовались ее ювелирные украшения.
Во время сеанса злоумышленница выбежала из дома с золотым крестиком и цепочкой в руках. Сумма ущерба составила 18 тысяч рублей.
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