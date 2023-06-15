Студент из Египта безвозмездно будет благоустраивать Сыктывкар

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В Сыктывкаре студент-египтянин не платил штрафы ГИБДД. За это ему назначили наказание в виде 30 часов исправительных работ.

На данный момент в отношении автолюбителя ведется исполнительное производство о взыскании штрафа в размере 5 тысяч рублей за то, что он повторно сел за руль автомобиля, который не был зарегистрирован в ГИБДД.

С 2023 года в отношении студента было возбуждено 8 исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД.

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