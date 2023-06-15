Стало известно, где в Сыктывкаре с 20 июня отключат горячую воду

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В столице Коми с 20 по 26 июня будут проводиться гидравлические испытания и ремонт оборудования котельных «Кочпон», «Серова» и «Школьная». В связи с этим временно будет прекращена подача ГВС по нескольким адресам, сообщили в филиале «Т Плюс».

Список домов:

ул. 8 Марта, 18, 20, 22, 24, 26, 43, 52, 54, 56А, 61;

проезд 8 Марта, 3, 18;

ул. Банбана, 11, 15, 15А, 17, 17А, 19А, 21, 23;

ул. Дорожная, 26, 28, 30, 30А, 32, 32А, 34, 34А, 36, 36А, 38, 40, 43, 45;

ул. Зои Космодемьянской, 15, 20, 20А, 21, 22, 22А, 22Б, 22В, 24, 25, 26, 28-33, 36, 38-42, 42А, 44, 48;

ул. Комсомольская, 10;

ул. Корткеросская, 2, 3, 4, 6-11, 13;

ул. Кочпонская, 21;

ул. Красная гора, 24, 26;

ул. Лесозаводская, 1, 3, 5, 6, 6А, 7, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 17, 18, 19, 23, 25;

ул. Набережная, 1А, 2А, 3А, 4/2, 8, 9/1, 10, 23, 24, 25, 30, 32, 34, 36-42;

пер. Пригородный, 11, 13, 15, 15/1, 16-20;

ул. Пермская, 1/21, 1/32, 4, 9А, 10А, 14А, 31, 39, 43, 45;

ул. Поселковая, 1-6, 8, 10;

ул. Почтовая, 1, 5-10, 10А, 11, 12, 14;

ул. Пригородная, 1-10;

ул. Прямая, 61, 63, 73, 77, 85/1, 91;

ул. Савина, 55, 81/1, 87;

ул. Северная, 45, 47, 47А, 48, 49, 49А, 51, 51А, 53, 53А, 56, 60, 61, 63А, 63Б, 64, 65, 69, 71, 71/5, 77, 100, 100А, 102, 104, 106, 106/5, 108, 108/2, 110, 112, 112А, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126;

ул. Серова, 45-49, 51, 53, 62, 64, 64А, 66, 66А, 66Б, 66Г, 68, 68А, 68Б, 69, 69А, 70-73;

ул. Снежная, 8, 12;

ул. Сосновая, 3, 3А, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 14А;

Сосновый переулок, 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 4, 4А, 4Б;

ул. Стахановская, 53, 54, 56-59;

ул. Школьная, 2/4, 2/5, 3/1, 4-8, 10, 13, 16, 18, 18А, 20, 25А, 27, 29, 29А, 30, 31, 31/1, 31/4, 32, 37, 53.

В эти же сроки, с 20 по 26 июня включительно, для опрессовки и ремонта участка тепломагистрали № 1 будет приостановлена подача горячей воды по адресам:

20 МЮД проезд, 3;

Авиационный переулок, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 30, 34, 46, 62, 64;

ул. Береговая, 24А, 57А, 57Б;

ул. Домны Каликовой, 14, 19, 21, 22, 23, 24/1, 24/2, 24А, 26, 27, 27А, 29, 34, 36, 37, 49, 50, 52, 52/1, 54, 56;

ул. Заводская, 1, 3, 8, 14, 14/1, 18, 21, 66, 78, 87, 93, 103, 105;

Заводской переулок, 12;

ул. Интернациональная, 142, 146, 150, 152, 157, 158, 160, 160А, 166, 167, 169, 172, 174, 176, 176/2, 179, 196, 197;

Интернациональный переулок, 1;

ул. Карла Маркса, 216, 216А, 218, 220, 222, 222/1, 224, 226, 228, 228/3;

ул. Кирова, 21, 25, 27, 31, 33, 35, 39, 39А, 44, 45, 46, 56, 58, 60, 64, 64А, 66, 66А, 68, 72, 79;

ул. Колхозная, 1, 1/6, 1/9, 1А, 2, 3А, 14;

ул. Коммунистическая, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 17А, 19, 19А, 21, 21/1, 21А, 23, 23А, 23Б, 25, 27, 27А, 29, 31, 31/1;

ул. Куратова, 2, 4, 6, 11, 13, 15, 16А, 17, 18, 23, 30, 35, 37, 40А, 42, 53, 73/1;

ул. Ленина, 57, 61, 63, 73, 74, 75, 75А, 77, 78, 80, 82, 84, 87, 89, 100, 100/1, 100/2, 108, 110, 111, 113, 113А, 116, 118;

Октябрьский проспект, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24/1, 26, 28, 30, 32, 34, 38;

ул. Первомайская, 74, 76, 76/1, 76/2, 76/3, 78, 78/1, 78/2, 83, 85, 86/1, 87, 90, 90/3, 92, 94, 96, 110, 112/1, 114, 114А, 115, 117, 119, 121, 121А, 123, 123А, 141, 143, 145, 147, 149, 149А;

ул. Пушкина, 2, 3, 5, 5/1, 5/2, 7, 7/2, 9, 16, 20, 20/2, 21, 22, 23, 28, 30, 30/1, 34, 36, 38, 39, 47, 49, 51, 53, 55, 64;

ул. Савина, 4, 20, 41;

ул. Советская, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 38, 38/1, 41, 45, 47, 47А, 49, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 61, 63, 63А, 63Б, 66-73, 80, 86, 88, 88/1, 92;

ул. Южная, 5, 7, 11, 12, 15, 16, 18, 22, 24.

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