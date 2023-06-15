В Коми будут судить нетрезвого водителя, спровоцировавшего массовое ДТП

Фото: ГИБДД по Коми.

В Ухте 23-летний пьяный водитель-рецидивист спровоцировал массовое ДТП. На него завели уголовное дело. Теперь ему грозит до 3 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Авария произошла 11 июня на проспекте Ленина. Водитель «Лады Приоры» выехал на полосу встречного движения, врезался в микроавтобус, после чего протаранил две припаркованные легковушки. Оказалось, что он управлял автомобилем в состоянии опьянения.

Во время проверки выяснилось, что ранее молодой человек неоднократно привлекался к ответственности за нетрезвое вождение, а в июне прошлого года был лишен прав.

На виновника ДТП составили ряд административных материалов. Транспортное средство было помещено на спецстоянку.

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