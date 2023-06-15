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НовостиОбщество15 июня 2023 9:50

Владимир Путин присвоил почетные звания медикам из Коми

В списке награжденных оказались медсестра и два врача
Источник:kp.ru
Фото: Нина Юшкова.

Фото: Нина Юшкова.

Во вторник, 13 июня, Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами трех медработников из Коми.

Президент РФ присвоил почетные звания медсестре и двум врачам.

Звания «Заслуженный работник здравоохранения РФ» удостоилась старшая медсестра Клинического кардиологического диспансера Светлана Куликова. Врачу республиканского онкологического диспансера Михаилу Усову присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Врач Коми республиканского онкодиспансера Людмила Андреева была удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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