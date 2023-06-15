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НовостиОбщество15 июня 2023 10:50

В Коми несовершеннолетние не получили доли в доме

Вмешалась прокуратура
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Прокуратура Ижемского района защитила право собственности несовершеннолетних на жилое помещение. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

Один из получателей выплаты в рамках целевой программы оформил дом в собственность, при этом не выделил несовершеннолетним доли в нем.

Прокуратура направила в суд иск с требованием оформить доли несовершеннолетним. Жилищные права восстановлены - в построенном доме несовершеннолетним выделили 1/4 доли права собственности каждому.

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