В Коми работник предприятия устроил ДТП и сам же пострадал

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В Коми работник ООО ПФ «Аленд» устроил ДТП, в результате чего сам же пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в республике.

Работник ехал в темноте за рулем транспортного средства по гололеду. Он не справился с управлением и врезался во встречный автомобиль. В результате пострадал сотрудник компании. Основная причина случившегося – нарушение ПДД. Кроме того, пострадавший сотрудник был за рулем в утомленном состоянии. В инспекции добавили, что работодатель не обеспечил соблюдение режима труда и отдыха работника.

– В отношении виновных лиц рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности, – говорится в сообщении.

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