В Сыктывкаре привлекли к ответственности сотрудников медучреждений

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За нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок оштрафовали сотрудников нескольких медицинских учреждений Сыктывкара. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры столицы.

В ГУ «Республиканская детская клиническая больница» было выявлено наличие задолженности в размере около 52 тысяч рублей за поставленный препарат. Кроме того, прокуратура выявила факты несвоевременной оплаты иных контрактов.

Также ведомство осуществило проверку деятельности ГБУЗ РК «Центр СПИД». По ее результатам было установлено несвоевременное направление сведений об оплате оказанных учреждению услуг в орган Федерального казначейства, что повлекло нарушение сроков их размещения в реестре контрактов ЕИС.

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