Опасное инфекционное заболевание у животных выявили в Коми

Автор фотографии: Макеев Иван

В Ижемском районе Коми обнаружен очаг анемии лошадей - опасного для животных инфекционного заболевания. Об этом сообщает местная администрация.

Случаи заражения были зафиксированы в одном из хозяйств поселка Щельяюр. Ранее здесь уже были обнаружены факты заболевания анемией лошадей.

Сейчас в поселке работаю специалисты.

Физическим и юридическим лицам, которые держат лошадей на территории поселка Щельяюр, необходимо выполнить следующие требования:

- предоставлять специалистам госветслужбы по их требованию животных для осмотра, немедленно извещать указанных специалистов о всех случаях падежа или заболевания лошадей, а также об их необычном поведении;

- принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании животных, а также обеспечить изоляцию трупов лошадей в том же помещении, в котором они находились;

- выполнять требования специалистов госветслужбы о проведении мероприятий по профилактике болезней животных и борьбе с этими болезнями;

- обеспечить содержание лошадей в пределах хозяйств без выпаса и без доступа к животным других видов.

На период действия карантина на территории Щельяюра запрещается:

- ввод (ввоз) на территорию неблагополучного пункта, вывод (вывоз) за его пределы восприимчивых животных (за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты);

- вывоз продуктов убоя, полученных от восприимчивых животных;

- проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и других общественных мероприятий, связанных со скоплением восприимчивых животных.

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