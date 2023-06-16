Пожилая женщина взыскала с администрации района Коми компенсацию за укус собаки

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В Корткеросском районе 79-летняя женщина взыскала с администрации компенсацию морального вреда в размере 40 тыс. руб. за укус безнадзорной собаки. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

По предоставленным данным, собака напала на женщину летом 2022 года в селе Сторожевск. У пострадавшей была укушенная рана на левом плече. Суд установил, что в результате нападения у женщины сформировался страх пере собаками, а также были причинены физические и психологические страдания.

Также было установлено, что администрация сельского поселения ранее неоднократно сообщала в администрацию о наличии бездомных собак, но никаких мер принято не было. В связи с этим решение о компенсации морального вреда признали правомерным.

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