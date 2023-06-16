За последние 10 лет в Коми утонул 61 ребенок

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Минздрав Коми сообщил, что за последние десять лет в Коми утонул 61 ребенок. По предоставленным данным за лето республика теряет на водоемах от 10 до 15 детей.

По словам заместителя главного врача Республиканской детской клинической больницы Елены Балиной, в структуре смертности детей от года до 17 лет лидирующую позицию занимает гибель от внешних причин – более 30 детей. Больше всего несовершеннолетних гибнет в пресной воде.

– Во всех случаях дети находились у воды без присмотра со стороны взрослых и при падении в воду, не смогли справиться со скоростью течения воды, а также холодная вода, плохое умение плавать способствовали трагедии, – отметила она.

В 2022 году, по ее словам, гибель детей выросла на 11%. В 2023 году после вскрытия рек ото льда утонул один ребенок.

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