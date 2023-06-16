В ДТП с двумя грузовиками в Коми пострадал водитель

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 15 июня, в Княжпогостском районе столкнулись грузовики Shacman и ГАЗ, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 5.30. 47-летний мужчина ехал за рулем Shacman по автодороге Сыктывкар – Ухта. На 96-м километре он врезался в груженый ГАЗ. Причиной столкновения стало несоблюдение дистанции. От удара ГАЗ выбросило на обочину, а груз разлетелся по дороге

В результате ДТП пострадал 55-летний водитель отечественного автомобиля. Мужчина получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ссадины и ушибы, а также закрытый перелом голеностопного сустава. Пострадавшего увезли в больницу.

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