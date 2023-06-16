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НовостиПроисшествия16 июня 2023 10:50

В Сыктывкаре обокрали уснувшего на скамейке 32-летнего мужчину

Горожанин лишился и денег, и телефона
Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

В Сыктывкаре веселая ночь закончилась для 32-летнего мужчины отделением полиции. Горожанин, будучи пьяным, уснул на скамейке и стал жертвой преступления.

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, уснувшего сыктывкарца обокрал 27-летний молодой человек. Он забрал у потерпевшего телефон стоимость четыре тысячи рублей и перевел с его карты еще семь тысяч. Сообщения о покидающих счет деньгах пришли жене сыктывкарца.

По данному факту начато разбирательство.

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