В Сыктывкаре обокрали уснувшего на скамейке 32-летнего мужчину

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В Сыктывкаре веселая ночь закончилась для 32-летнего мужчины отделением полиции. Горожанин, будучи пьяным, уснул на скамейке и стал жертвой преступления.

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, уснувшего сыктывкарца обокрал 27-летний молодой человек. Он забрал у потерпевшего телефон стоимость четыре тысячи рублей и перевел с его карты еще семь тысяч. Сообщения о покидающих счет деньгах пришли жене сыктывкарца.

По данному факту начато разбирательство.

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