По кладбищу Ухты разгуливают медведи

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

На кладбище Ухты местные жители заметили медведей. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.

Инцидент произошел 14 июня. Ухтинцы заметили на Успенском кладбище медведицу с четырьмя медвежатами, двое из которых уже подросли. В администрации отметили, что на данный момент ЕДДС не получала никаких сообщений об этих животных. Однако в каждом случае появления хищников на место отправляются сотрудники Минприроды Коми и охотпользователи. Они оценивают обстановку и определяют степень угрозы людям. При необходимости животных отстреливают, передает БНК.

В случае обнаружения диких животных в населенных пунктах и на общественных территориях ухтинцам следует обратиться в экстренную оперативную службу по единому номеру 112 или в единую дежурно-диспетчерскую службу Ухты по телефону: (8216) 75-27-57.

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