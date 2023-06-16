Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 июня 2023 12:03

По кладбищу Ухты разгуливают медведи

Там заметили сразу пять хищников
Источник:kp.ru
Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

На кладбище Ухты местные жители заметили медведей. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.

Инцидент произошел 14 июня. Ухтинцы заметили на Успенском кладбище медведицу с четырьмя медвежатами, двое из которых уже подросли. В администрации отметили, что на данный момент ЕДДС не получала никаких сообщений об этих животных. Однако в каждом случае появления хищников на место отправляются сотрудники Минприроды Коми и охотпользователи. Они оценивают обстановку и определяют степень угрозы людям. При необходимости животных отстреливают, передает БНК.

В случае обнаружения диких животных в населенных пунктах и на общественных территориях ухтинцам следует обратиться в экстренную оперативную службу по единому номеру 112 или в единую дежурно-диспетчерскую службу Ухты по телефону: (8216) 75-27-57.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В одном из районов Коми водители встретили двух озорных медведей

Косолапые бегали по дороге (подробности)