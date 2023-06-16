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НовостиПроисшествия16 июня 2023 12:31

В Коми после пожара в частном доме исчез 15-летний подросток

Причина пожара устанавливается дознавателями
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба МЧС по РБ

Фото: пресс-служба МЧС по РБ

В деревне Сейты сгорел частный дом. Об этом сообщает МЧС по Коми. По данным ведомства, огонь вспыхнул накануне, 15 июня, в седьмом часу вечера. Огонь полностью потушить удалось лишь после полуночи.

На данный момент неизвестно, что стало причиной возгорания, однако местные подозревают поджог. По их словам, сразу после пожара исчез 15-летний подросток, родственник тех, чей дом сгорел.

Юноша после массивных поисков нашелся в лесной избушке, его жизни ничего не угрожает. Никаких подтверждающих версию сельчан версию доказательств нет.

По данному факту начато разбирательство.

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