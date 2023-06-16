Пьяный сыктывкарец с ножом ломился в квартиру своего отца

Фото: Татьяна Коркина

В Сыктывкаре сотрудники Росгвардии задержали молодого человека 1994 года рождения, который с ножом ломился в квартиру своего отца. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы получил тревожный сигнал, отправленный сыктывкарцем через приложение, и прибыли на место. Выяснилось, что домой к мужчине ломился пьяный сын. Дебошир матерился, угрожал порчей автомобиля и хватался за нож. При задержании молодой человек оказал сопротивление. Поэтому сотрудникам Росгвардии пришлось применить физическую силу и спецсредства. В итоге нарушителя доставили в дежурную часть полиции. По факту инцидента проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми иностранец напал на земляка с ножом

Его приговорили к 2 годам лишения свободы (подробности)