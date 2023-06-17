Прокуратура в Коми предостерегла Владимира Голдина

Фото: администрация Сыктывкара

В Сыктывкаре главу администрации Владимира Голдина предостерегли о недопустимости нарушений закона. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

По предоставленным данным, в ведомстве проверили исполнение законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Результаты проверки показали, что орган местного самоуправления не обеспечивает достоверное информирование населения о перекрытии дорог и изменении схем движения транспорта.

В прокуратуре отметили, что летом и осенью 2023 года планируется значительный объем работ. В случае перекрытия без обеспечения альтернативного пути значительно вырастет транспортная нагрузка, что может повлечь рост социальной напряженности.

Владимиру Голдину объявили предостережение о том, что недопустимо нарушать требования законодательства о безопасности дорожного и разъяснили положения об административных нарушениях.

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