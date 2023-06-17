В Коми осудят совершивших серийные кражи двух местных жителей

Фото: архив КП

В отношении двух жителей 30 и 27 лет утвердили обвинительное заключение после того, как они совершили 13 преступлений против собственности.

По версии следователей, один из фигурантов уголовного дела обкрадывал дачные участки в Сыктывдинском районе в период с сентября 2021 по июнь 2022 года. В двух преступлениях ему помогал знакомый. Всего они вместе причинили ущерб в размере 110 тыс. руб.

Также основной соучастник похищал обманным путем деньги через интернет-сервис. Он находил в интернете объявления о продаже автомобилей и предлагал купить их в рассрочку. Потерпевшие передавали машины злоумышленнику, а тот распоряжался ими по своему усмотрению. Всего таким способом он причинил ущерб в размере 600 тыс. руб.

Обвиняемые признали свою вину полностью и возместили 8,5 тыс. руб. Дело передали в Сыктывдинский районный суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми за разглашение гостайны завели уголовное дело на правоохранителя (подробнее)