В Ухте под колеса автомобиля попала 48-летняя женщина

Фото: ГИБДД Коми

В ГИБДД Коми сообщили об аварии, которая произошла в Ухте 16 июня. По предоставленным данным, в результате случившегося пострадала 48-летняя женщина.

В ведомстве рассказали, что около 15:00 во дворе дома по адресу Пионерская, 11 неизвестный водитель наехал на пострадавшую.

В результате случившегося она получила травмы различной тяжести. В настоящий момент водителя разыскивают правоохранители.

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