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НовостиОбщество17 июня 2023 13:33

Житель Сыктывкара пострадал в аварии между двумя иномарками

Он получил различные травмы
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД Коми

Фото: ГИБДД Коми

В ГИБДД Коми сообщили об аварии, которая произошла в Сыктывкаре. По информации ведомства, в ДТП пострадал 69-летний мужчина.

По предоставленным данным, около 17:15 16 июня водитель автомобиля Volkswagen не уступила дорогу, выезжая с прилегающей территории на Интернациональной улице, автомобилю Toyota, который ехал по главной.

В результате случившегося пострадавший получил травмы различной тяжести. В настоящий момент выясняют причины случившегося.

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