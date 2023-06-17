Студент из Судана получил штраф в Коми за нарушение миграционных правил

Фото: архив КП

Ухтинский городской суд привлек к административной ответственности гражданина Судана за то, что тот нарушил иммиграционные правила. За это его оштрафовали на две тыс. руб.

По предоставленным данным, парень приехал в Россию на учебу, но не прошел медицинское освидетельствование, фотографирование и дактилоскопию в установленный срок 180 дней.

Его действия квалифицировали, как нарушение иммиграционных правил, но учли цель визита и личность виновного, оштрафовав и не выдворив его.

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