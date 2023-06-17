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НовостиОбщество17 июня 2023 16:32

Из-за арктического влияния в Коми ожидают на неделе холодную погоду

Метеорологи передали прогноз на период с 19 по 23 июня
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Метеорологи ЦГМС передали прогноз погоды на следующую неделю, с 19 по 23 июня. По информации синоптиков, в Коми ожидается холодная погода из-за арктического влияния воздуха. Сообщается, что температурный фонд до середины недели будет ниже нормы на 7-9 градусов, а в ночное время в регионе сохранится угроза заморозков до -2 градусов. Также пообещали небольшие дожди.

Температура воздуха днем составит +6...+11С, в отдельных южных районах до +15С. Во второй половине недели она повысится до +18...+23С.

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