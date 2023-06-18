В Коми при столкновении двух автомобилей пострадали 4 человека

Фото: ГИБДД по Коми.

Вчера, 17 июня, в Сосногорске столкнулись автомобили марок Lada и Skoda. В ГИБДД по Коми рассказали, что авария произошла на автодороге Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян Мар.

Виновником ДТП оказался 20-летний водитель отечественного автомобиля. При выезде со второстепенной дороги он не уступил дорогу движущейся иномарке.

В результате ДТП пострадали 4 человека: водитель «Лады» и его 22-летний пассажир, 20-летний водитель автомобиля марки Skoda и его 21-летний пассажир.

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