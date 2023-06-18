В МЧС по Коми назвали причину пожара в Мылве

Фото: БНК.

В пятницу, 16 июня, в поселке Мылва Троицко-Печорского района Коми огонь уничтожил дом и хозпостройки. Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 14:25.

В пресс-службе ведомства рассказали, что пожар произошел на улице Юбилейной. На место происшествия незамедлительно направились экстренные службы.

К счастью, никто не пострадал. Хозяевам удалось спасти домашнюю птицу и часть вещей. По предварительной версии, пожар произошел из-за неисправности электрооборудования.

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