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НовостиПроисшествия18 июня 2023 13:00

В МЧС по Коми назвали причину пожара в Мылве

ЧП произошло 16 июня
Источник:kp.ru
Фото: БНК.

Фото: БНК.

В пятницу, 16 июня, в поселке Мылва Троицко-Печорского района Коми огонь уничтожил дом и хозпостройки. Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 14:25.

В пресс-службе ведомства рассказали, что пожар произошел на улице Юбилейной. На место происшествия незамедлительно направились экстренные службы.

К счастью, никто не пострадал. Хозяевам удалось спасти домашнюю птицу и часть вещей. По предварительной версии, пожар произошел из-за неисправности электрооборудования.

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