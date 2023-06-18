В Сыктывкаре отремонтировали дорогу, ведущую к автовокзалу

Фото: МКП «Дорожное хозяйство».

В столице Коми завершился ремонт дороги, которая ведет к городскому автовокзалу. Об этом сообщили в МКП «Дорожное хозяйство».

Ремонтные работы стартовали на участке 29 мая 2023 года и проводились силами сотрудников МКП «Дорожное хозяйство» без привлечения профильных дорожных организаций.

«Помимо традиционного ямочного ремонта наши асфальтировочные бригады занимаются устройством искусственных неровностей, асфальтированием площадок около люков и дождеприемных колодцев. Имеется опыт обустройства пешеходных зон. На темпы работ пока сказывается отсутствие необходимой специализированной дорожно-строительной техники, приходится использовать средства малой механизации и дополнительное оборудование, которое навешивается на коммунальную технику. Но мы прорабатываем вопрос приобретения более серьёзной специализированной техники. Последнее приобретение, которое дало нам возможность существенно ускорить работы и облегчило труд работников, это фреза на минипогрузчик. К слову, её мы уже использовали при фрезеровании старого покрытия на улице Огородной и здесь, на подъезде в автовокзалу», - поделился директор муниципального предприятия Дмитрий Дмитриев.

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