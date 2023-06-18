В Коми мужчина пытался пронести нож в здание суда

Фото: Pixabay.

Житель Инты пытался пронести в здание суда складной нож. За это его привлекли к ответственности в виде штрафа в размере 1000 рублей, сообщили в пресс-службе судов Коми.

В мае текущего года мужчина пришел в здание судебных участков мировых судей, и при проходе через рамку металлообнаружения сработал звуковой сигнал. Во время осмотра у него в кармане был обнаружен складной нож, который запрещен к проносу.

Свою вину мужчина отрицать не стал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре отремонтировали дорогу, ведущую к автовокзалу (подробнее)