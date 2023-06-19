Глава минздрава Коми пока так и не уехал на СВО

Фото: соцсети Дягилева
И.о. министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев рассказал в социальных сетях, что пока так и не доехал до зоны СВО. Ранее он сообщал, что намерен отправиться на места боевых действий.
По его словам, сейчас он находится в Санкт-Петербурге, где проходит подготовку в военном госпитале. Впоследствии, отметил Дягилев, он будет нести службу в Медицинском отряде специального назначения.
О своем желании уйти в зону спецоперации ранее объявлял и мэр Воркуты Ярослав Шапошников. Он отмечал, что уже заключил контракт.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Коми вынесли приговор 16 «пичугинцам» (подробнее)