В Коми за продажу бутылки алкоголя оштрафовали на 35 тысяч рублей пенсионерку

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В Усть-Куломском районе признали виновной в незаконной реализации алкоголя местную пожилую женщину. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Установлено, что 25 мая 2023 года женщина продавала спиртосодержащую продукции в пластиковой бутылке из под воды. За это она получила 150 рублей. Свою вину в произошедшем пенсионерка не признала.

Суд назначил ей наказание в виде 35 тыс. руб. с изъятием и уничтожением всей спиртосодержащей продукции.

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