За неделю в Коми подорожали более, чем на 5% сосиски, сардельки и чай

Фото: архив КП

По информации «Комистата», в республике в период с 6 по 13 июня вновь поднялись цены на ряд товаров. По предоставленным данным, больше всего подорожали черный чай, сардельки и сосиски.

В ведомстве сообщили, что чай вырос в цене на 5,2%, сардельки и сосиски – на 5,1%. Также выросла стоимость молока – 2,2%. На 1-1,9% подорожали ржаной хлеб, поваренная соль, сахар-песок, мясо кур, сыры. Среди овощей подорожал на 2,2% картофель, свекла – 10,6%, морковь – 8,6%, яблоки – 1,9%.

Подешевели вареные колбасы – 9,1%, полукопченые и варено-копченые – на 5,9%, говядина – 2,7%. Также подешевела белокочанная капуста – 11,4%, бананы – на 8,2%, репчатый лук – 7,4%, помидоры – на 6,2%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

21% жителей Сыктывкара считают себя ленивыми (подробнее)