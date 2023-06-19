В Коми молодая женщина за рулем сбила пенсионера и катала его на капоте

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В Ухте местные жители сообщили о ЧП, в котором пострадал пенсионер. Очевидцы рассказали, что его сбила и прокатила на капоте молодая женщина. Позже выяснилось, что пожилой мужчина пытался преградить ей дорогу, так как водитель, со слов свидетелей, находилась в неадекватном состоянии.

– Эта мадам каталась по городу в пьяном угаре. Ее пытался остановить прохожий дедушка, которого она сбила и катала на капоте. Был еще парень на машине, который перекрыл ей дорогу, вызвал ДПС, – рассказала местная жительница.

Со слов очевидцев, женщина сама выходить из автомобиля не хотела. Прибывшие сотрудники полиции и экстренных служб, чтобы ее вызволить, разбили окно. Предварительно известно, что пенсионер не пострадал.

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