Пыталась свалить вину на кота: в Печоре женщина разбила телевизор в чужом доме

Фото: Нина Юшкова.

Житель Печоры отсудил у двоюродной сестры тещи компенсацию в размере 57 тысяч рублей за пьяные танцы в его квартире. Мужчина уехал с супругой и сыном в отпуск, оставив ключи от квартиры теще, чтобы та присматривала за котом.

Во время видеозвонка мужчина понял, что в его квартире устроили тусовку пьяная теща и ее двоюродная сестра. Также печорец увидел лежащий экраном вниз телевизор. Женщина пояснила, что его уронил кот.

Мужчина позвонил своему тестю, чтобы он решил вопрос со своей супругой. Тесть проверил квартиру и выгнал женщин из квартиры. Спустя некоторое время теща все-таки призналась, что телевизор уронила ее сестра.

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