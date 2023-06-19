В Коми автоледи за рулем BMW ездила по городу с пенсионером на капоте

Фото: Скриншот с видео.

Вчера, 18 июня, ухтинцы стали свидетелями необычной картины: по проспекту Космонавтов ехал элитный автомобиль марки BMW, а на капоте находился пожилой человек. Об этом сообщает Информационная программа «День».

Мужчина поделился, что он хотел остановить водителя. Местные жители сообщили о происходящем в ГИБДД.

К счастью, рядом оказались неравнодушные люди, в числе которых находился сотрудник МЧС. Мужчина начал сигналить автоледи, но она ехала дальше, не обращая внимания. Ему пришлось обогнать ее и заблокировать своей машиной.

На место прибыли сотрудники ГИБДД, которые вывели нарушительницу порядка из автомобиля.

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