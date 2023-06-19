В Коми совершили 506 преступлений в отношении детей в 2023 году

Фото: пресс-служба Следственного комитета

С начала 2023 года в Коми совершили более 500 преступлений в отношении детей. Об этом сообщила представитель республиканского МВД по Ольга Литвинова.

По ее словам, в отношении несовершеннолетних с начала года совершили 506 преступлений. Большая часть из них – невыплата алиментов. Однако были и случаи побоев, а также посягательства на половую неприкосновенность. Обычно преступления в отношении детей совершают близкие или знакомые им люди. Литвинова отметила, что нередко зависимые члены семьи, опасаясь потери кормильца, который является «семейным тираном», скрывают факты насилия.

– Каждый человек должен знать, куда необходимо обратиться в ситуации, когда нужна помощь. В семьях должен быть номер телефона доверия, по которому в тяжелой ситуации могли бы позвонить и взрослые, и дети. Это федеральный бесплатный номер – 8-800-2000-122. Звоните, если вам нужна помощь, если кто-то обижает, если думаете о суициде или теряетесь в каких-то стрессовых ситуациях, – цитирует уполномоченного по правам ребенка в Коми Татьяну Козлову «Комиинформ».

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