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НовостиПроисшествия19 июня 2023 7:49

В Коми водитель без прав опрокинул «буханку» в кювет, три человека пострадали

Он не справился с управлением
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД по Коми.

Фото: ГИБДД по Коми.

Под Ухтой водитель «буханки» устроил ДТП, в результате которого пострадали еще двое пассажиров. Как сообщили в ГИБДД по Коми, инцидент произошел вчера, 18 июня, на втором километре автодороге «подъезд к Яреге».

За рулем «УАЗа» находился 29-летний мужчина. Он не справился с рулевым управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В ходе проверки было установлено, что у него отсутствует водительское удостоверение.

В результате ДТП пострадали три человека: водитель получил переломы костей предплечья, большой берцовой кости, позвоночника и ребер, у 48-летнего пассажира диагностировали закрытый перелом стопы, ушибленную рану головы, сотрясение мозга и ЧМТ, еще один 40-летний пассажир отделался множественными ушибами. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

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