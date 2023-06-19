Синоптики рассказали, когда в Коми вернется тепло

Фото: Нина Юшкова.

В Республике Коми неделя начнется с холодной погоды. Как сообщили синоптики ЦГМС, территория региона останется под влиянием арктического воздуха.

Как минимум до середины недели температурный фон в Коми будет отставать от нормы в среднем на 7-9 градусов, а в ночное время суток ожидаются заморозки до -2 градусов.

Температура воздуха днем прогнозируется от +6 до +11 градусов, в некоторых южных районах - до +15 градусов. Во второй половине недели погода в Коми улучшится - ожидается потепление до +18, +23 градусов.

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