В Воркуте объявили о пропаже 13-летней девочки

Фото: соцсети.

В Коми пропал 13-летний подросток. Об исчезновении девочки сообщается в социальных сетях.

Школьница была одета в голубые джинсы и белые кроссовки, говорится в сообщении. Также на девочке был чёрный плащ до колена. Всю имеющуюся информацию о местонахождении подростка местные просят довести до дежурной части Воркуты.

Однако, по информации источника «КП-Коми», не в первый раз уходит из дома и могла засидеться у друзей.

Сейчас ребёнок, по словам информатора, уже вышла на связь с полицией через соцсети.

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