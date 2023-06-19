В Воркуте объявили о пропаже 13-летней девочки

Фото: соцсети.
В Коми пропал 13-летний подросток. Об исчезновении девочки сообщается в социальных сетях.
Школьница была одета в голубые джинсы и белые кроссовки, говорится в сообщении. Также на девочке был чёрный плащ до колена. Всю имеющуюся информацию о местонахождении подростка местные просят довести до дежурной части Воркуты.
Однако, по информации источника «КП-Коми», не в первый раз уходит из дома и могла засидеться у друзей.
Сейчас ребёнок, по словам информатора, уже вышла на связь с полицией через соцсети.
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